Amazonas-Abholzung in Brasilien erreicht erneut neuen Höchstwert

«Die Regierung Bolsonaro leistet der Abholzung und der Umweltkriminalität Vorschub, und was wir ernten, sind diese schrecklichen, beängstigenden, empörenden Zahlen», sagte der Leiter des Aktivistennetzwerks Climate Obeservatory, Marcio Astrini, der Nachrichtenagentur AFP. (sda/afp)

Bolsonaro will den Goldabbau im Amazonasgebiet vorantreiben

Die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes in Brasilien hat im April erneut ein Rekord-Niveau erreicht. Nach offiziellen Satellitendaten der brasilianischen Raumfahrtbehörde wurden innerhalb eines Monats mehr als 1000 Quadratkilometer Wald abgeholzt.

Die französische Linke zimmert eine «Volksunion» für die Parlamentswahlen vom Juni. Präsident Macron erhält damit eine harte Opposition. Oder gar eine Linksregierung?

Es war tief in der Nacht auf Freitag, als die französischen Sozialisten wieder Sozialisten wurden. In einer internen Abstimmung im Pariser Vorort Evry sprachen sich 62 Prozent der erweiterten Parteileitung für die Beteiligung an einer «Volksunion» mit den Grünen, Kommunisten und der linksradikalen Partei «La France insoumise» aus. Diese Wahlplattform situiert sich betont links: Sie verlangt einen höheren Mindestlohn, Rentenalter 60 (heute 62) und einen «Ungehorsam» gegenüber dem «neoliberalen» Wirtschaftskurs der EU.