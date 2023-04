Japanischer Firma misslingt private Mondlandung womöglich

Es hätte ein Moment des Jubels werden sollen, doch nach dem Landezeitpunkt für den japanischen Mondlander herrschte Ratlosigkeit und Sorge. Mit «Hakuto-R» war zunächst keine Kommunikation möglich. Das japanische Unternehmen «ispace» hat am Dienstagabend zunächst nicht das Gelingen der geplanten ersten privaten Mondlandung vermelden können.

Es habe vorerst keine Kommunikation mehr zum Mondlander «Hakuto-R» aufgebaut werden können, hiess es von «ispace» etwa eine halbe Stunde nach dem Landezeitpunkt. Damit blieb zunächst unklar, ob der «Hakuto-R» weitgehend intakt aufsetzte oder schwere Schäden erlitt.