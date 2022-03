Warum gerade 100 Passagiere im Transit des Flughafens Zürichs feststecken

Eine Passagierin am Flughafen Zürich. (Archivbild) Bild: keystone

Rund 100 Passagiere sind am Sonntagabend am Zürcher Flughafen gestrandet, weil die Swiss wegen des Lockdowns in Shanghai den Weiterflug in die chinesische Metropole gestrichen hat. Da es sich um Transitpassagiere handelt, dürfen sie den Flughafen nicht verlassen. Sie verbrachten die Nacht am Terminal.

Die Gruppe kam nach 10 Uhr aus São Paulo, der Weiterflug war für 20.15 Uhr geplant, wie die Swiss am Montag eine Meldung von 20min.ch bestätigte. Zwischenzeitlich hatten die Behörden in Shanghai einen kurzfristigen generellen Lockdown verordnet, der vorerst bis 5. April gilt.

Die Swiss entschied daher den Passagierflug am Sonntagabend und den Frachtflug am Montag zu annullieren. Hintergrund sind Unsicherheiten unter anderem bei der personellen Besetzung sowie der Betankung am Flughafen Schanghai. Eine Neubeurteilung der Lage findet am Dienstag statt.

Den Passagieren sei angeboten worden, zurück nach São Paulo zu fliegen. Das hätten sie jedoch nicht gewollt. Die Swiss respektiere diesen Entscheid. Sie bemühe sich mit Hochdruck, eine zufriedenstellende Lösung zu finden, wie ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Derzeit bietet die Swiss einen Passagier- und drei Frachtflüge pro Woche nach Shanghai an. (sda)