Erneut mehrjährige Haft für Hongkonger Demokratieaktivist Jimmy Lai

Lai hatte erst unlängst eine 20-monatige Haftstrafe beendet, zu der er wegen seiner Rolle bei den Protesten gegen die von Peking eingesetzte Regierung Hongkongs verurteilt worden war. In einem weiteren Prozess droht dem Gründer der pro-demokratischen Zeitung «Apple Daily» wegen angeblichen Verstosses gegen die nationale Sicherheit eine lebenslange Haftstrafe. (sda/afp)

Der zuständige Richter sprach den 75-Jährigen am Samstag wegen Verstössen gegen den Mietvertrag für die Büros seiner inzwischen auf massiven Druck der Behörden eingestellten Zeitung «Apple Daily» schuldig. Er verhängte eine Haftstrafe von fünf Jahren und neun Monaten.

Grossbritannien, Japan und Italien wollen gemeinsam ein neues Kampfflugzeug entwickeln. Der Jet soll 2035 einsatzbereit sein. Wie die Regierung in London am Freitag mitteilte, wollen die G7-Partner sich mit dieser «beispiellosen internationalen Luft- und Raumfahrtkoalition» an künftige Sicherheitsbedrohungen anpassen und darauf reagieren.