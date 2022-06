China lässt dritten Flugzeugträger «Fujian» zu Wasser – Sorge wächst

China hat einen neuen Flugzeugträger in Betrieb genommen, den modernsten des Landes. Das Schiff namens «Fujian» wurde am Freitag in Shanghai zu Wasser gelassen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

China hat seinen bislang fortschrittlichsten Flugzeugträger in Betrieb genommen. In den Nachbarländern äussert man Bedenken zu der Aufrüstung.

