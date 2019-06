Hier überrollt gerade eine Schlammlawine eine Strasse in China 😱

Der Vatikan rät: Schwule, Lesben und Transen sollen ihre «Abartigkeit» wegtherapieren

In einem Grundsatzpapier beklagt die Kirche die Tendenz, «die Unterschiede zwischen Mann und Frau auszulöschen».

Der Vatikan kritisiert in einem Grundsatzpapier eine «Gender-Ideologie, die den Unterschied und die natürliche wechselseitige Ergänzung von Mann und Frau leugnet». So hält es ein neues Dokument der Bildungskongregation fest, das «vatican news» am Montag veröffentlicht hat.

Das Papier ist vor allem an die Schulen gerichtet. Der Titel lautet denn auch: «Männlich und weiblich erschuf er sie: Für einen Weg des Dialogs bei der Genderfrage in der Schule».

Der Vatikan stört sich besonders am …