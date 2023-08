21 Verletzte nach Erdbeben der Stärke 5,5 in Ostchina

Das Epizentrum lag demnach im Bezirk Pingyuan. 126 Häuser seien eingestürzt. Videos in den sozialen Medien zeigten einen mit Hausziegeln und anderen Trümmern übersäten Bürgersteig und Menschen, die sich nach dem Beben ins Freien aufhielten. Einige Züge in der Region wurden vorübergehend angehalten, um die Gleise auf Schäden zu überprüfen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, liefen Verkehr, Kommunikation und Stromversorgung in der Stadt normal weiter. (sda/dpa)

Bei einem Erdbeben im Osten Chinas sind mindestens 21 Menschen verletzt worden. Wie das chinesische Nachrichtenportal «The Paper» berichtete, ereignete sich das Beben der Stärke 5.5 in einer Tiefe von zehn Kilometern am frühen Sonntagmorgen in der Stadt Dezhou (Provinz Shangdong).

Wer zufrieden ist, gibt Trinkgeld – diese Schweizer Faustregel gilt längst nicht überall. In manchen Ländern erntest du böse Blicke, wenn du grosszügig, in anderen, wenn du knausrig bist. Damit dir das nicht passiert, hier der Überblick über die Trinkgeld-Praktiken in den Ländern dieser Welt.

Du kennst es sicher auch: Du sitzt in den Ferien im Ausland in einem Restaurant und hast gerade die Rechnung bestellt. Dann das grosse Dilemma: Wie viel Trinkgeld soll ich geben? Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig – schliesslich will man ja nichts Falsches machen und in irgendein unbekanntes Fettnäpfchen treten.