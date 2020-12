International

Brandenburg: Ministerin Nonnemacher wäscht Corona-Leugner heftig Kappe



«Ich kann es nicht mehr ertragen» – Ministerin stellt Corona-Leugner heftig in den Senkel

Es scheint, als sollte man sich in Deutschland lieber nicht mit hohen weiblichen Regierungsmitgliedern anlegen. Die Chancen, mit Corona-Leugnereien und -Provokationen ungeschoren davon zu kommen, sind eher klein.

AfD-Politiker Hans-Christoph Berndt musste diese Erfahrung soeben im Brandenburger Parlament machen. Er hatte mit seinen Aussagen die Wut der dortigen Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher auf sich gezogen.

«Hören Sie doch mal auf mit ihrer Corona-Leugnerei. Ich kann es nicht mehr ertragen», fauchte Nonnemacher den AfDler an. «Sie, Herr Dr. Berndt, haben nie klinisch gearbeitet. Sie haben nie in einer Notaufnahme gestanden, wenn Leute reinkamen, die erstickten.»

Nonnemacher macht aus ihren Emotionen keinen Hehl. Wütend redet sie auf die rechtsaussen-sitzende Fraktion ein. «Wenn die Leute keine Luft mehr kriegen und Todesangst haben, dem muss sich das Gesundheitspersonal hier täglich stellen.»

Sie sei es leid, sich Zahlen aufzählen zu lassen und sich Begriffe wie Einzelfallletalität und Übersterblichkeit erklären zu lassen «oder weiss der Henker was so ‹Grössen› wie Dr. Wodarg und Professor Bhakdi (Verschwörungsteoretiker, Anm. d. Red.) sagen.»

Und dann holt Nonnemacher zum finalen Hieb aus: «Herr Berndt, Sie bleiben Zahnarzt und Rechtsextremist. Sie sind in der Lage, Goethe richtig zu zitieren, das ist in ihrer Fraktion nicht unbedingt selbstverständlich. Aber das war es dann auch.»

Gesundheitsministerin Nonnemacher in Rage Video: watson

Leider ist in der Videoaufnahme dieser Ansprache, die gerade in den Sozialen Medien herum geht, der Gesichtsausdruck des besagten Herren in diesem Moment nicht zu sehen.

Es dürfte jedoch jenem seines Parteifreundes Uwe Witt geähnelt haben, als dieser von der deutschen Bundeskanzlerin in den Senkel gestellt wurde.

"Ich erahne aus Ihrer Frage, dass Sie kein besonderer Freund des Impfens sein könnten." Kanzlerin Merkel auf eine Impf-Frage der AfD. pic.twitter.com/nVdIRR4RiO — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) December 16, 2020

Witt hatte den Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech fälschlicherweise als «genmanipuliert» bezeichnet und wurde daraufhin im Plenum des Bundestags von Angela Merkel gemassregelt.

Deutschland befindet sich seit Mittwoch im Lockdown nachdem die Fallzahlen auch bei unserem nördlichen Nachbarn in die Höhe geschnellt sind. Täglich sterben mehrere Tausend Menschen dort an den Folgen einer Covid-19-Infektion. (aeg)

