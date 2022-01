Zwei Polizisten getötet: Polizei fasst zwei Verdächtige

Polizisten suchen nach Spuren am Tatort. Bild: keystone

In der Nacht auf Montag fielen im deutschen Landkreis Kusel tödliche Schüsse auf zwei Polizisten. Nun wurde ein 38-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Das hat die Polizei gegenüber dem «Saarländischen Rundfunk» bestätigt. Der Verdächtige sei im saarländischen Sulzbach in seinem Auto in Gewahrsam genommen worden.

Wie «Focus Online» berichtet, wurde auch ein zweiter Tatverdächtiger festgenommen. Es handelt sich hierbei um einen 32-jährigen Mann.

Das geschah in der Nacht auf Montag

Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und der 29 Jahre alte Polizeibeamte waren am frühen Montagmorgen gegen 4.20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstrasse in der Pfalz erschossen worden. Die Beamten hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen zuvor per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden. Später meldeten sie «Die schiessen».

Der Polizist soll demnach am Tatort noch mehrere Schüsse abgegeben haben. Die Waffe seiner Kollegin kam offensichtlich nicht zum Einsatz, ihre Pistole steckte noch im Holster. Die junge Frau war nach Polizeiangaben sofort tot. Der 29-Jährige habe zunächst noch gelebt, sei aber gestorben, als die Rettungskräfte eintrafen, berichtete ein Polizeisprecher.

Nach einer Grossfahndung konnte ein Verdächtiger gefasst werden. Bild: keystone

Die beiden Polizisten waren als Zivilstreife auf einer Routinefahrt unterwegs, trugen aber Uniformen und Sicherheitswesten, wie eine Sprecherin der Polizei Kaiserslautern sagte. Die tödlichen Schüsse fielen an der Kreisstrasse 22 in Ulmet im Kreis Kusel in der Westpfalz. Nach dem, was zunächst über den Hergang bekannt wurde, waren die Beamten wohl schon näher an das Fahrzeug herangetreten und hatten mit der Kontrolle begonnen, als geschossen wurde.

Dass die beiden mit Kopfschüssen getötet wurden, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Die Schutzwesten reichten aber von der Hüfte bis zum Hals. Die Polizei ging davon aus, dass eine Obduktion angeordnet wird. (cma)

Update folgt