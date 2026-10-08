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Puma in Bayern gemeldet: Keine neue Spur

Trotz Suche mit Wärmebildkamera: Keine Spur von angeblichem Puma in Bayern

08.10.2026, 09:3508.10.2026, 09:35

Bei der Suche nach einem mutmasslichen Puma in der Nähe des Flughafens München hat nachts auch der Einsatz einer Wärmebildkamera keine neuen Erkenntnisse gebracht.

Eine Polizeisprecherin erklärte am Morgen, die Kamera habe keine neue Spur gebracht. In der Nacht wurde das Gebiet im Notzingermoos in der oberbayerischen Gemeinde Oberding mit Wärmebildtechnik aus der Luft nach dem mutmasslichen Puma abgesucht.

07.10.2026, Bayern, Notzingermoos: Die Polizei ist in der N�he des M�nchner Flughafens im Einsatz, nachdem ein mutma�licher Puma gesichtet worden ist. Am sp�ten Dienstagabend hatte ein J�ger den Angab ...
Einsatzkräfte suchten das Gebiet nach einem Puma ab.Bild: DPA

Zuvor hatten Einsatzkräfte das Naturschutzgebiet in Süddeutschland am Mittwoch mit Hubschrauber, Drohnen und am Boden durchkämmt, ebenfalls ohne Erfolg. Die personelle Suche sei zum Einbruch der Dunkelheit gegen 19.00 Uhr beendet worden, sagte ein Polizeisprecher.

Fehlalarm bei Sicherheitsdienst: Kein Puma, sondern Hauskatze

Zudem gab es einen Fehlalarm, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes habe ein verdächtiges Tier auf einem Kamerabild gesehen. Ein Hubschrauber sei zur näheren Untersuchung geschickt worden, habe aber keine Grosskatze gefunden. Das dort gesehene Tier sei wohl nur eine Hauskatze gewesen, hiess es.

Ein Jäger hatte am späten Dienstagabend mit einem Nachtsichtgerät ein verdächtiges Tier gesehen und gefilmt. Ein Experte hält es nach Auswertung der Aufnahmen für möglich, dass es sich um einen Puma handelt. Das Landratsamt betonte jedoch, es sei weiterhin unklar, um welche Tierart es sich handelt. Die Bilder würden weiter analysiert. Woher das Tier stammen könnte, ist ebenfalls unbekannt. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Puma nahe Münchner Flughafen gesichtet – Helikopter und Drohnen im Einsatz
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