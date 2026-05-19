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Halterin des ausgebrochenen Tigers: «Habe nichts falsch gemacht»

«Habe nichts falsch gemacht» – jetzt spricht die Halterin des ausgebrochenen Tigers

19.05.2026, 10:5419.05.2026, 10:54

Die Halterin des in Deutschland entlaufenen Tigers hat nach eigenen Worten keine Erklärung dafür, wie es zu dem Ausbruch kommen konnte.

«Ich habe nichts falsch gemacht. Meine Helfer sind zu 100 Prozent instruiert. Ich verstehe nicht, was hier passiert ist», zitierte die «Leipziger Volkszeitung» die Dompteurin Carmen Zander. Sie selbst war bei dem Vorfall nicht vor Ort.

Carmen Zander vom Dresdner Weihnachts-Cirkus mit ihren Tigern. Carmen Zander of Dresdner Christmas Cirkus with theirs Tigers
Carmen Zander und einer ihrer Tiger. (Archivbild)Bild: imago stock&people

Am Sonntagmittag war ein ausgewachsener männlicher Tiger aus der Anlage in einem Gewerbegebiet in Dölzig bei Leipzig entkommen. Dabei wurde ein 72 Jahre alter Helfer der Dompteurin schwer verletzt. Die Polizei erschoss den Tiger im Bereich einer Kleingartenanlage. Insgesamt lebten in dem Gehege bis zu dem Ausbruch nach Behördenangaben neun Tiger.

Halterin will Tiger nicht verlieren

«Ich kenne meine Anlage in- und auswendig. Ich werde regelmässig durch die Behörden kontrolliert. Das hier ist alles sehr sicher», sagte Zander. Sie hoffe, dass der verletzte Helfer nun schnell gesund werde. Nur er wisse, was vorgefallen sei. «Nur er kann mich entlasten», sagte die Frau. «Für mich ist im Moment das ganz grosse Ziel, meine Tiere nicht zu verlieren.»

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen eingeleitet. Der schwer verletzte 72-Jährige war nach dem Unglück zunächst vernehmungsfähig gewesen. (pre/sda)

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