Boeing 787 nach München: Risse in Flugzeug-Scheibe erzwingen Landung

Eine Boeing 787-8 der United Airlines (Archivbild). Bild: www.imago-images.de

Risse in Flugzeug-Scheibe erzwingen Landung – Boeing 787 nach München

Ein Flug von Washington nach München muss in Boston abbrechen. Im Cockpit gab es einen Schaden.

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Ein Flug von United Airlines von Washington Dulles nach München hat am Dienstagabend wegen einer beschädigten Cockpit-Windschutzscheibe ausserplanmässig in Boston landen müssen. Das bestätigte die Airline.

Wie Flugdaten zeigen, hob die Maschine um 19.15 Uhr Ortszeit in Washington ab. Sie nahm Kurs auf den Atlantik, drehte dann aber ab. Um 21.24 Uhr landete die Boeing in Boston.

Die Boeing 787-8 hatte laut Medienberichten 175 Passagiere an Bord und setzte sicher am Logan Airport auf. Niemand sei bei dem Manöver verletzt worden. Laut der Fluggesellschaft sei nur die äussere Schicht der Cockpit-Windschutzscheibe beschädigt worden.

Flugzeug-Panne: Foto kursiert im Internet

Ein Nutzer teilte auf der Social-Media-Plattform ein Foto, das die beschädigte Cockpit-Scheibe zeigen soll. Die gezeigte Scheibe ist mit einem dichten Netz aus Rissen überzogen. Die Aufnahme stammt laut dem Nutzer von einer Flugbegleiterin des betroffenen Flugs. Unabhängig bestätigt ist diese Angabe nicht.

Was genau den Riss ausgelöst hat, ist bislang unklar. Laut dem Reddit-Beitrag war im Cockpit von einem elektrischen Problem die Rede gewesen. Die Passagiere wurden nach der Landung auf andere Deutschland-Flüge umgebucht.

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