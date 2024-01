Tausende demonstrieren in Essen und Leipzig gegen die AfD

Mehr als 10'000 Menschen haben in Essen und Leipzig gegen die AfD demonstriert. An einem Protestzug im nordrhein-westfälischen Essen nahmen am Montagabend nach Polizeiangaben rund 6700 Demonstrierende teil.

Die Demonstranten machen mit ihren Handys Licht. Bild: keystone

Viele trugen in Essen Transparente mit Aufschriften wie: «Lasst Nazis nicht marschieren und auch nicht mitregieren» oder «Bunt statt kackbraun». Unter den Teilnehmern waren Gruppen wie «Omas gegen Rechts» und die DGB-Jugend. Aufgerufen hatte das von linken und bürgerlichen Organisationen getragene Bündnis «Essen stellt sich quer».

In ihrer Ankündigung beriefen sich die Initiatoren ausdrücklich auf einen Bericht des Medienhauses Correctiv über die Teilnahme von AfD-Funktionären und einzelnen Mitgliedern der Werteunion an einem Treffen radikal Rechter im vergangenen Jahr in Potsdam. Bereits am Wochenende waren bei mehreren Demonstrationen bundesweit Zehntausende gegen rechts auf die Strasse gegangen.

Der Protest in Leipzig richtete sich neben der AfD auch gegen die erzkonservative Werteunion. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl zunächst auf etwa 5000. Zu der Demonstration hatte das Bündnis «Leipzig nimmt Platz» unter dem Titel «Es reicht!» aufgerufen. Die Demonstranten riefen «Nie wieder Faschismus», auf Plakaten stand «noAfD» und «AfD = Nazipartei». (sda/apa/dpa)