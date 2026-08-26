Weltkriegs-Bombe in Karlsruhe gefunden – Bahnverkehr gesperrt

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Die Bombe wurde bei Bauarbeiten in einer Kleingartenanlage entdeckt. Bild: Tagesschau/SWR

Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe des Hauptbahnhofs der deutschen Stadt Karlsruhe wird ein Gebiet im Radius von 200 Metern um den Blindgänger geräumt.

«Betroffen ist neben dem Wohngebiet auch die Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Mannheim», teilte die Stadt nahe der französischen Grenze mit. Der Güterbahnhof sei schon gesperrt. Die Schnellfahrstrecke werde unmittelbar vor der Entschärfung gesperrt, sobald die Evakuierung abgeschlossen sei.

Wie viele Menschen betroffen sind, war zunächst unklar. Das Weltkriegsrelikt war den Angaben zufolge bei Bauarbeiten in einer Kleingartenanlage entdeckt worden. Es handelt sich um eine 250-Kilogramm-Bombe US-amerikanischer Bauart.

Wegen des Zustands des Blindgängers sollte der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Bundeslandes Baden-Württemberg diese noch im Tagesverlauf entschärfen. Die Spezialisten seien schon vor Ort. Zuerst hatte die «Pforzheimer Zeitung» darüber berichtet. (sda/dpa)