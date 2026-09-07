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Moskau schliesst Goethe-Institute – Mitarbeitende müssen Land verlassen

epa13208724 A view of the Goethe-Institut in Moscow, Russia, 03 September 2026. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov announced that Russia will close all domestic branches of Germany&#039;s Goethe-I ...
Goethe-Institut in Moskau vor der Schliessung.Bild: keystone

Moskau schliesst Goethe-Institute – Mitarbeitende müssen Land verlassen

07.09.2026, 16:1607.09.2026, 16:16

Russland hat alle dortigen Goethe-Institute geschlossen und die Mitarbeiter zum Verlassen des Landes bis spätestens 13. September aufgefordert. Zugleich ordnete das Aussenministerium in Moskau die Schliessung des deutschen Generalkonsulats in St. Petersburg bis 18. September an. Damit antwortete Moskau auf die angekündigte Schliessung des Russland-Hauses in Berlin und des Generalkonsulats in Bonn, nachdem Berlin Moskau für den Anschlagsversuch mit einer Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle verantwortlich gemacht hatte. (sda/dpa)

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