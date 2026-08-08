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Vor griechischer Insel verschollen: Deutscher Segler tot geborgen

Vor griechischer Insel verschollen: Deutscher Segler tot geborgen

Der seit Tagen in der südlichen Ägäis vermisste deutsche Segler ist tot. Das berichteten griechische Medien unter Berufung auf die Küstenwache.
08.08.2026, 11:5408.08.2026, 11:55

Seine Leiche wurde demnach im westlichen Seegebiet der Insel Symi gefunden. Der Mann war den Berichten zufolge am Sonntagabend vergangener Woche mit drei weiteren Männern und vier Frauen auf einem Segelboot im Meer vor der südägäischen Insel Symi unterwegs gewesen, als die deutsche Gruppe sich entschied, schwimmen zu gehen. Während sie im Wasser waren, wurde das Boot laut der griechischen Nachrichtenagentur ANA-MPA von der Strömung abgetrieben, so dass die Segler nicht zurück an Bord konnten.

FILE- Frontex, foreground, and Greek coast guard vessels take part in a search and rescue operation, after the capsizing of a boat carrying migrants, off the coast on the northeastern Aegean Sea islan ...
Die griechische Küstenwache hat den vermissten Mann nach Tagen tot aufgefunden. (Symbolbild)Bild: keystone

In der Folge schafften es zwei von ihnen schwimmend an Land, fünf Urlauber mussten gerettet werden. Vom achten Mann hingegen fehlte jede Spur – bis sein lebloser Körper aus dem Meer geborgen wurde. (sda/dpa)

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