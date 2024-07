Grossbrand in Konstanz – mehrere Häuser brennen, 16 Menschen verletzt

Ausgebrochen ist der Brand ersten Erkenntnissen nach in den Obergeschossen eines Gebäudes, in dem sich das bekannte Möbelhaus Bent Sörensen befindet. (fm1today.ch)

Ausgebrochen ist der Brand in einem Gebäude an der Zollernstrasse. Das Feuer griff auf ein nebenstehendes Gebäude über, schreibt der «Südkurier». Die Feuerwehr ist mit allen Abteilungen im Einsatz und wird von Nachbarwehren unterstützt.

In der Konstanzer Altstadt läuft aktuell ein Grosseinsatz. Es brennt in mehreren historischen Gebäuden. 16 Menschen sind nach ersten Informationen verletzt, zwei davon schwer.

Diese 12 Promis unterstützen die Kandidatur von Kamala Harris

Schon dutzende Schauspieler, Musiker und andere Prominente haben sich seit Bidens Rückzug auf Social Media hinter die Präsidentschaftskandidatur von Kamala Harris gestellt. Hier ist eine Auswahl.

Charlie XCX hat mit ihrem neuen Album «Brat» eine regelrechte Bewegung ausgelöst. Die Songs gingen durch die Decke und der Sommer 2024 wurde von der Gen-Z zum «Brat Summer» ernannt. Also zum Gören-Sommer. Es kann gerade alles «Brat» sein und so ist es auch Kamala Harris. Als die Vizepräsidentin ihre Kandidatur bekannt gab, veröffentlichte Charlie XCX nämlich einen Tweet, in dem nur stand: «Kamale IS brat». Das wahrscheinlich höchste Kompliment, das man gerade von Jungen bekommen kann.