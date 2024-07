Abgebranntes Haus im Dorfzentrum von Elgg. Bild: keystone

Polizeirapport

Mutmassliche Brandstifterin von Elgg ZH muss in Haft

Die mutmassliche Brandstifterin von Elgg ZH ist in Untersuchungshaft versetzt worden. Die 44-Jährige soll für mehrere Brände in dem Landstädtchen bei Winterthur verantwortlich sein.

Das Zwangsmassnahmengericht genehmigte den Antrag der Staatsanwaltschaft auf U-Haft, wie ein Sprecher der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft am Donnerstag gegenüber Keystone-SDA bestätigte. Die ortsansässige Schweizerin ist weitgehend geständig, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die Ermittlungen dauern noch an.

Im Elgg kam es in der ersten Jahreshälfte zu einer ganzen Serie von Brandstiftungen. Mehrfach wurden Gebäude angezündet oder es wurde versucht. Ein Grossbrand im Ortskern Mitte März richtete grossen Sachschaden an mehreren Häusern an. Um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, entschied der Gemeinderat, die Strassenlampen nachts nicht mehr zu löschen. (sda)