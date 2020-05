International

Deutschland

«Mistvieh», «Drecksfo***», «Volksverräterin» etc.: Facebook-Video zeigt, mit wie viel braunem Charme Angela Merkel in der deutschen Provinz bedacht wird



«Mistvieh», «Drecksfo***», «Volksverräterin» etc.: Facebook-Video zeigt, mit wie viel braunem Charme Angela Merkel in der deutschen Provinz bedacht wird

Dass die Stippvisite der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in der sächsischen Kleinstadt Heidenau, wo sich am Wochenende pogromartige Krawalle gegen ein Flüchtlingsheim entladen hatten, nicht nur auf Gegenliebe stossen würde – geschenkt. Von links etwa war ihr nach den Bildern von Neonazis in Gewaltlaune vorgeworfen worden, einen allzu zögerlichen Umgang mit dem Thema zu pflegen.

Bild: Getty Images Europe

Präsenz zeigten bei Merkels Besuch aber vor allem rechte Gruppen und sogenannt «besorgte Bürger». Sie deckten die Bundeskanzlerin mit Sprechchören ein, bezeichnet sie als «Volksverräterin» und skandierten: «Dem deutschen Volke». Den Vorwurf des «Volksverrats» äussert auch eine Frau, die sich in einem Facebook-Video in zunehmend hysterischem Duktus in diversen Verbal-Fragwürdigkeiten ergeht.

Beispiele gefällig?

«Drecksfotze.»

«Zeig dein hässliches Gesicht.»

«Jetzt fährt sie weg, das elende Mistvieh.»

«Los, fahr ruhig weg, du Hure. Du elende Fotze.»

«Hure.»

«Nutte.»

Deutsche Realitäten, 2015: Sieh selbst.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter