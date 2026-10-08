Greta Thunberg an einer propalästinensischen Demonstration in Berlin. Bild: keystone

7. Oktober: Greta Thunberg bei Palästina-Demo in Berlin

Genau drei Jahre nach dem Hamas-Überfall auf Israel gehen in Berlin viele Menschen auf die Strasse. Mit dabei: Klimaaktivistin Greta Thunberg.

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Am dritten Jahrestag des Terrorangriffs der islamistischen Hamas auf Israel haben in Berlin einige hundert Menschen für Palästina demonstriert. Die überwiegend jungen Frauen und Männer versammelten sich am Abend in Kreuzberg auf dem Oranienplatz und zeigten palästinensische Fahnen und Transparente. Polizeisprecher Florian Nath sprach zunächst von 700 Teilnehmern. Unter ihnen war auch die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg. Dann startete ein Demonstrationszug.

Bei der Demonstration riefen die Teilnehmer in Sprechchören etwa: «Viva, viva Palästina» oder «There ist only one solution. Intifada Revolution». Intifada bezeichnet Aufstände von Palästinensern gegen die israelische Besatzung Ende der 1980er und Anfang der 2000er-Jahre mit zahlreichen Angriffen und Selbstmordanschlägen – mit vielen Toten.

Polizisten attackiert

Am späteren Abend stoppte die Polizei die Demonstration. Naht erklärte, es habe aus dem Demonstrationszug Straftaten gegen Polizisten gegeben wie Schubsen und Tritte, vereinzelt auch Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizisten. Die Beamten nahmen mehrere Menschen fest, etwa wegen des Verwendens verbotener Symbole der Terrororganisation Hamas.

Zu Beginn der Demo standen auf der anderen Seite der Strasse stand ein Dutzend Menschen mit israelischen Fahnen. Ein Demonstrant trug ein Transparent mit der Aufschrift «Schämt euch». Die Polizei war mit einem grösseren Aufgebot am Startpunkt der Demonstration, die zum Hermannplatz in Neukölln ziehen soll, vertreten.

Bei dem Massaker der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 wurden rund 1'200 Menschen getötet und 251 in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte darauf mit einer militärischen Offensive im Gazastreifen. Sie führte zu einem langanhaltenden Krieg, bei dem zehntausende Menschen getötet wurden.

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