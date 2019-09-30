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Dieter Nuhr attackiert Greta Thunberg und die Klimastreik-Bewegung

Der deutsche Comedian macht sich über die Klimastreik-Bewegung lustig ...
Der deutsche Comedian macht sich über die Klimastreik-Bewegung lustig ...bild: watson / Screenshot: twitter

Dieter Nuhr lästert über Greta Thunberg und löst Shitstorm aus

30.09.2019, 15:0825.06.2026, 16:27

«Was darf die Satire? Alles.» So stand es am 27. Januar 1919 im «Berliner Tageblatt». Geschrieben hat diese berühmten Worte damals der Schriftsteller Kurt Tucholsky.

100 Jahre und ein paar Monate später gelten diese Worte immer noch: Satire darf alles. Die Frage ist: Wie gut kommt dieses ominöse «Alles» beim Publikum an?

Comedian Dieter Nuhr jedenfalls erregte mit seiner Satire am Donnerstag in der ARD-Sendung «Nuhr im Ersten» bei einem Grossteil der Zuschauer Ärgernis: Er machte auf der Bühne Witze über die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und deren Rede beim Weltklimagipfel. Viele befanden daraufhin in den sozialen Medien: Hier hört die Satire auf, und lustig ist es auch nicht.

«Ich bin gespannt, was Greta macht, wenn es kalt wird. Heizen kann es ja wohl nicht sein», sagte Nuhr in seiner Show unter anderem. Und weiter: «Ich werde, weil meine Tochter zu den Freitagsdemos geht, im Kinderzimmer nicht mehr heizen. Wenn unsere Kinder meinen, wir könnten diese Welt mit ein bisschen Sonne und Wind antreiben, dann sollten wir Eltern ihnen ein Hamsterrad mit Dynamo ins Kinderzimmer stellen. Da können sie dann ihre Handys aufladen.»

Man müsse die Kritik von Greta Thunberg ernst nehmen, so Nuhr: «Wir haben eine Welt geschaffen, in der siebeneinhalb Milliarden Menschen bei wachsendem Wohlstand und wachsender Gesundheit immer älter werden. Das ist beschämend», sagte der Kabarettist höhnisch.

Das Publikum im Saal brachte er zum Lachen. Viele User auf Twitter fanden diese Art von Humor allerdings gar nicht lustig.

Es tobte ein Shitstorm in Orkanstärke ...

Andere können die Aufregung gar nicht verstehen, sprechen von «Doppelmoral»:

Der Preis für die ausgewogenste Meinung geht an diesen Tweet:

Um an dieser Stelle nochmal den über 100 Jahre alten Beitrag Tucholskys zu zitieren: «Satire ist eine durchaus positive Sache. Nirgends verrät sich der Charakterlose schneller als hier, nirgends zeigt sich fixer, was ein gewissenloser Hanswurst ist, einer, der heute den angreift und morgen den.» Lassen wir einfach mal so stehen.

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Vielleicht sollte Dieter Nuhr auch mal hier anrufen:

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(dsc/watson.de)

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221 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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FITO
01.10.2019 09:32registriert April 2019
Es ist immer wieder erstaunlich, wie sich die Grenzen der Wahrnehmung in einer Filterblase verschieben, wie man in dieser Kommentarspalte wieder mal eindrücklich sieht.
Und wenn es nicht passt, manipuliert man halt die Wahrnehmung mal ein bisschen mittels dumb clicking.
Das ist lustig, liebe Hater.
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poga
30.09.2019 15:27registriert November 2014
Kurze Frage: Wie kommt Ihr darauf, dass ein grösserer Teil der Zuschauer sich daran gestört haben? Habt Ihr da Zahlen oder so?
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Ehrenmann
30.09.2019 15:24registriert Januar 2018
Ich fands lustig -_-
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221
Fertig langes Wochenende, jetzt geht's wieder ans Eingemachte (Fails)!
Und ehe du dich versahst, war wieder Dienstag. Das heisst, dass du nicht nur im besten Fall eine kurze Arbeitswoche vor dir hast, sondern auch, dass diese mit den lustigsten Lustigkeiten der vergangenen Woche beginnt.
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