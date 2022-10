«Regel gegen Gewaltverherrlichung verletzt»: Twitter verbannt umstrittene Gender-Biologin

Der Streit um sie entzündet sich aber auch an ihrem als provokant und aggressiv wahrgenommenen Verhalten in sozialen Medien. Dieses scheint jetzt auch Auslöser des gegen Vollbrecht ausgesprochenen Twitter-Banns zu sein.

Als sie darüber im Sommer einen Vortrag an der Humboldt-Universität in Berlin halten wollte und die Veranstaltung zunächst nach Protestankündigungen abgesagt wurde, erlangte sie bundesweite Bekanntheit. Die Nachwuchswissenschaftlerin wurde zu einer Art Galionsfigur in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte über Geschlechteridentitäten. Ihre Anhänger nennen sie «transkritisch», ihre Gegner «transfeindlich».

The Resort: All Inclusive - Honeymoon Suite mit ungelöstem Mordfall auf Sky Show

Mindestens 18 Tote bei Schiffsunglücken mit Migranten in der Ägäis

Bei zwei Schiffsunglücken sind in Griechenland in der Nacht zum Donnerstag mindestens 18 Migranten ums Leben gekommen. Vor der Ostküste der Insel Lesbos in der Ägäis sank bei starkem Wind ein Boot mit rund 40 Menschen an Bord. Bei den Insassen soll es sich ausschliesslich um Frauen gehandelt haben, bis zum Morgen wurden 16 von ihnen tot geborgen, wie die griechische Küstenwache mitteilte. Neun wurden gerettet, nach mindestens 15 weiteren Frauen wurde mit Booten und Hubschraubern gesucht.