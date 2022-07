Sorge vor «Eskalation»: Deutsche Uni sagt Vortrag einer Biologin über Geschlechter ab

Am Samstag fand an der Humboldt-Universität in der deutschen Hauptstadt Berlin die «Langen Nacht der Wissenschaften» statt. Zu den geplanten Veranstaltungen gehörte auf ein Vortrag der Biologin Marie-Luise Vollbrecht mit dem Titel: «Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht. Sex, Gender und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt». Doch dieser sorgte im Vorfeld für derart grosse Kontroversen, dass er abgesagt werden musste.

So sprach sich der «Arbeitskreis kritischer Jurist*innen an der Humboldt Uni Berlin» nach der Bekanntgabe des Themas gegen den Auftritt Vollbrechts aus. Die These sei «unwissenschaftlich, menschenverachtend und queer- und trans*feindlich», monierte der Arbeitskreis. Dass die Universität einer solchen Darlegung eine Bühne biete, sei «skandalös». Deshalb folgte ein Aufruf zu einer Demonstration: «An unserer Uni gibt es keinen Platz für Queerfeindlichkeit. Wir sehen uns auf der Strasse!»

Wenige Stunden nach diesem Statement sagte die Universität den Vortrag ab – aus Sicherheitsgründen, hiess es zunächst. Man wolle die Besucher eine «ungestörte Teilnahme an diesem Fest der Wissenschaften in Berlin zu ermöglichen», so Universitätssprecherin Birgit Mangelsdorf gegenüber der «Frankfurter Allgemeinen».

Dies sei mit einem Vortrag von Vollbrecht nicht möglich gewesen: So sei nicht nur eine Demonstration des «Arbeitskreises kritischer Jurist*innen an der Humboldt Uni Berlin», sondern auch eine Gegenaktion von Vollbrecht-Unterstützern geplant gewesen. «Wir mussten deshalb mit einer möglichen Eskalation rechnen», führte Mangelsdorf aus. Diese hätte den gesamten Event überschattet.

Auch Vollbrecht selbst äusserte sich zum Aufruhr um ihren geplanten Auftritt und zur Absage. Es mache sie «traurig», dass sie ihren Vortrag nun doch nicht halten dürfe, sagte sie gegenüber der «Bild»-Zeitung. «Das Einknicken vor radikalen, gewaltbereiten Aktivisten, die kein Verständnis von Biologie haben, ist verständlich, aber alarmierend».

Für Vollbrecht ist es nicht das erste Mal, dass sie für Aussagen zum Thema Geschlecht und Gender in die Kritik gerät. Die Wissenschaftlerin hatte kürzlich als Co-Autorin einen Gastbeitrag in der «Welt» mit dem Titel «Wie ARD und ZDF unsere Kinder indoktrinieren» veröffentlicht. In diesem sprach sie unter anderem von einer «bedrohlichen Agenda» des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie «Fehlinformation der ‹Vielgeschlechtlichkeit›».

Als Folge auf diese Publikation hatte die LGBTQIA+-Jobmesse Sticks Stones eine jahrelange Zusammenarbeit mit Springer, dem Vertrag der «Welt», gekündigt. Darauf hatte wiederum der Springer-Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner mit Kritik am umstrittenen Artikel reagiert. Dieser sei «intolerant, herablassend und ressentimentgeladen, wissenschaftlich bestenfalls grob einseitig», schrieb er.

Auch Birgit Mangelsdorf von der Humboldt-Universität äusserte sich nach der Absage des Vortrags zum kritisierten Artikel und distanzierte sich von diesem. Die «Meinungen» in diesem stünden «nicht im Einklang mit dem Leitbild der HU und den von ihr vertretenen Werten», weshalb man sich ausdrücklich davon distanziere. An den Plänen für einen Vortrag der Biologin wird allerdings festgehalten: Wie sowohl Mangelsdorf als auch Vollbrecht bestätigten, wird derzeit ein neuer Termin dafür gesucht. (dab)