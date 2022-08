Mann tritt Hund, schlägt Frau mit toter Möwe, entblösst sich und flüchtet in den See

Seine kurze Flucht endete in einem Badesee: Ein Mann eskaliert in einem Park, bedroht eine Frau, tritt ihren Hund und schlägt sie mit einem toten Vogel.

Die Flucht eines Mannes um kurz nach 10 Uhr endete am Dienstag im See im Öjendorfer Park in Hamburg: Dort soll er zuvor mit einer Frau beim Spaziergang aneinandergeraten sein und sich einiges zu Schulden haben kommen lassen. Als die Frau die Polizei alarmiert, entblösst er sich unsittlich.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Mann zunächst den Hund der Spaziergängerin getreten haben und sie dann selbst bedroht haben. Mit einem toten Vogel habe er der Frau ausserdem Schläge versetzt, sagte die Polizei Hamburg auf Anfrage von t-online. Übereinstimmenden Berichten von Reportern vor Ort soll es sich um eine Möwe gehandelt haben, die der Mann kurz zuvor getötet hatte.

Hamburg: Mann droht, schlägt und flüchtet dann ins Wasser

Doch damit nicht genug: Als die Frau per Telefon die Polizei alarmieren wollte, entblösste der Mann seinen Intimbereich und zeigte der Frau sein Geschlechtsteil. Daraufhin flüchtete er und schwamm in die Mitte des Sees.

Mit seiner Aktion löste er einen Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr aus, berichten die Reporter. Während er von einem Polizeihubschrauber aus der Luft beobachtet wurde, sammelten Polizisten auf einem Boot der Feuerwehr den Tatverdächtigen ein und brachten ihn ans Ufer.

Hintergründe oder ein mögliches Tatmotiv sind nicht bekannt. Der Polizei lagen auch noch keine Informationen darüber vor, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren.

