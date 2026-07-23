recht sonnig25°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Geiselnahme in Bank in Bayern: Täter hält mehrere Personen fest

Polizei Deutschland
Die deutsche Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort in der süddeutschen Stadt Regensburg. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Täter nimmt mehrere Geiseln in Bank in Bayern – 1 Person lebensbedrohlich verletzt

In einer Bankfiliale im süddeutschen Regensburg hat ein Täter mehrere Geiseln genommen. Eine Person wurde lebensbedrohlich verletzt. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort.
23.07.2026, 16:0123.07.2026, 16:19

Der mutmasslich männliche Täter sei wohl mit einem Messer bewaffnet, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Ob das lebensbedrohlich verletzte Opfer, zu dem die Einsatzkräfte Blickkontakt hatten, noch im Einflussbereich des Geiselnehmers ist oder bereits versorgt werden konnte, blieb zunächst unklar.

Die Polizei geht nach Angaben einer Sprecherin davon aus, dass sich noch weitere Personen in der Bank befinden. Noch seien aber keine Einsatzkräfte im Gebäude – ein Grossaufgebot inklusive Spezialkräfte und ein Hubschrauber seien aber alarmiert.

Regensburg liegt knapp zwei Autostunden nördlich von München.

Was das Motiv des Geiselnehmers ist, blieb zunächst offen. Es seien noch keine Forderungen eingegangen, sagte die Polizeisprecherin. Die Polizei ruft Anwohnende und Verkehrsteilnehmer dazu auf, das Gebiet rund um die Bankfiliale zu meiden.

+++ Update folgt +++

(con/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Stuttgart: Frau in Einkaufszentrum niedergestochen und angezündet
In einem Einkaufszentrum in Stuttgart ist eine Frau mit einem Messer angegriffen und angezündet worden. Den Ermittlern zufolge wurde die 47-Jährige bei der Attacke lebensgefährlich verletzt.
Zur Story