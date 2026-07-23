Die deutsche Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort in der süddeutschen Stadt Regensburg. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Täter nimmt mehrere Geiseln in Bank in Bayern – 1 Person lebensbedrohlich verletzt

In einer Bankfiliale im süddeutschen Regensburg hat ein Täter mehrere Geiseln genommen. Eine Person wurde lebensbedrohlich verletzt. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort.

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Der mutmasslich männliche Täter sei wohl mit einem Messer bewaffnet, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Ob das lebensbedrohlich verletzte Opfer, zu dem die Einsatzkräfte Blickkontakt hatten, noch im Einflussbereich des Geiselnehmers ist oder bereits versorgt werden konnte, blieb zunächst unklar.

Die Polizei geht nach Angaben einer Sprecherin davon aus, dass sich noch weitere Personen in der Bank befinden. Noch seien aber keine Einsatzkräfte im Gebäude – ein Grossaufgebot inklusive Spezialkräfte und ein Hubschrauber seien aber alarmiert.

Regensburg liegt knapp zwei Autostunden nördlich von München.

Was das Motiv des Geiselnehmers ist, blieb zunächst offen. Es seien noch keine Forderungen eingegangen, sagte die Polizeisprecherin. Die Polizei ruft Anwohnende und Verkehrsteilnehmer dazu auf, das Gebiet rund um die Bankfiliale zu meiden.

+++ Update folgt +++

(con/sda/dpa)