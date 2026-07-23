Die deutsche Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort in der süddeutschen Stadt Regensburg. (Symbolbild) Bild: Vifogra media/x

Tödliche Geiselnahme in Bayern beendet: Polizei kann Täter festnehmen

In einer Bankfiliale im süddeutschen Regensburg hat ein Täter am Donnerstagnachmittag Menschen angegriffen. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen, er erlag diesen später im Spital. Die Polizei konnte den Täter nach längerer Zeit festnehmen.

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Dies berichten mehrere deutsche Medien übereinstimmend. Den Angaben zufolge handelt es sich beim Täter um einen 20-jährigen Deutschen. Der Mann hatte laut Polizeiangaben einen Bankangestellten mit einem Messer angegriffen. Das Opfer wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Der Angestellte konnte sich zunächst ins Freie retten und wurde ins Spital gebracht, erlag dort aber später seinen Verletzungen.

Laut der Bild-Zeitung ermittelt die Polizei wegen eines Raubüberfalls und wegen eines vollendeten Tötungsdelikts. Der Täter befand sich nach Alarmierung der Polizei noch während längerer Zeit in dem Gebäude. Die Polizei ging nach Angaben einer Sprecherin davon aus, dass sich eine «einstellige Zahl» weiterer Personen in der Bank befanden. Aus diesem Grund ging sie von einer Geiselnahme aus.

Regensburg liegt knapp zwei Autostunden nördlich von München.

Die Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot inklusive Spezialkräften und einem Hubschrauber vor Ort. Zwei Bankangestellte sollen sich in einem Raum in der Filiale verbarrikadiert haben. Um ca. 17.40 Uhr konnte die Polizei zwei Geiseln aus dem Gebäude und diese in Sicherheit bringen. Versuche der Kontaktaufnahme durch ein Spezialteam blieben zuerst erfolglos.

Was das Motiv des Geiselnehmers war, ist noch unklar. Der Polizei waren zunächst keine Forderungen bekannt. Sie ging von einem Einzeltäter aus, wie eine Sprecherin sagte. Die Polizei rief Anwohnende und Verkehrsteilnehmer dazu auf, das Gebiet rund um die Bankfiliale zu meiden.

Diese Story wird laufend aktualisiert.

(con/sda/dpa)