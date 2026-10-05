Sachsen-Anhalt: AfD nominiert Tillschneider für hohen Posten

Am Dienstag wird das neue Landtagspräsidium im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt gewählt. Die AfD schlägt einen Abgeordneten als Vizepräsidenten vor, der mehrfach polarisiert hat.

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Die sachsen-anhaltische AfD-Landtagsfraktion hat ihren Abgeordneten Hans-Thomas Tillschneider für das Amt des Vizepräsidenten im Landtag vorgeschlagen. Der Beschluss sei einstimmig gefallen, sagte Co-Fraktionschef Oliver Kirchner in Magdeburg nach der Fraktionssitzung der AfD. Er habe noch keine Signale vom BSW zur Personalie, so Kirchner.

Hans-Thomas Tillschneider: Der Islamwissenschaftler ist einer der führenden Köpfe des rechtsextremen AfD-Flügels. Bild: www.imago-images.de

Der Islamwissenschaftler Tillschneider ist stellvertretender Landes- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt. Er ist einer der führenden Köpfe des rechtsextremen AfD-Flügels. In der Vergangenheit hatte Tillschneider immer wieder mit Provokationen für Aufsehen im Magdeburger Parlament gesorgt.

Am Dienstag konstituiert sich der Landtag. Dann soll das Präsidium gewählt werden. Der AfD-Abgeordnete Tobias Rausch möchte Landtagspräsident werden. Das BSW will Rausch mitwählen. Die CDU schickt als Vizekandidaten den Bildungspolitiker Carsten Borchert ins Rennen. Die Sozialdemokraten schlagen Wissenschaftsminister Armin Willingmann als Vizepräsidenten vor.

Verwendete Quellen:

Nachrichtenagentur dpa

(hkl)