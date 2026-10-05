Winsley Boteli könnte im Spiel gegen Nordmazedonien sein Startelfdebüt feiern. Bild: keystone

Yakin kündet Rotation an: Diese 3 Wechsel sind gegen Nordmazedonien denkbar

Nach drei von sechs Nations-League-Spielen ist für die Nati Halbzeit. Gegen Nordmazedonien kündigt Murat Yakin mehrere Wechsel an. So könnten diese aussehen.

Claudia Carvalho Folge mir

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Nach drei von sechs Spielen ist für die Nati in der Nations League Halbzeit. Bevor sich das Karussell am Dienstag in Luzern gegen Nordmazedonien wieder dreht, blicken wir auf eine mögliche Rotation von Murat Yakin. Im Fokus stehen drei denkbare Wechsel in der Startelf.

Boteli im Sturm, Amdouni auf die Zehn?

Ein Kandidat für eine Pause ist Johan Manzambi. Mit seinen Dribblings und seiner Kreativität bindet er die Gegenspieler regelmässig und provoziert Fouls, weshalb ihn die Schiedsrichter laut Yakin besser schützen müssten. Nach seinem 90-Minuten-Einsatz im letzten Nations-League-Spiel könnte er gegen Nordmazedonien geschont werden.

Winsley Boteli konnte bereits wertvolle Minuten für die Schweizer Nati sammeln – reicht es für einen Startelfeinsatz? Bild: keystone

Die Lösung wäre eine Rochade: Winsley Boteli vom FC Sion rückt in den Sturm und Zeki Amdouni, der für die Schweiz bislang sehr treffsicher war, rutscht eine Position nach hinten und übernimmt Manzambis Rolle.

Boteli bewies seine Torgefahr in der Schweizer Liga immer wieder, ebenso in der Conference League, wo er unter anderem einen Hattrick gegen Ajax erzielte. Auf einen Nati-Einsatz von Beginn weg wartet der Genfer Stürmer bislang noch.

Rieder mit erneutem Startelf-Einsatz?

Fabian Rieder im Einsatz für die Schweizer Nati gegen Nordmazedonien im Hinspiel der Nations League. Bild: keystone

Im Mittelfeld könnte Fabian Rieder für Michel Aebischer in die Startelf rücken. Rieder zeigt bei Augsburg seine Führungskompetenz und könnte in Zukunft in die Fussstapfen von Granit Xhaka treten. Gegen Nordmazedonien wäre es die Gelegenheit, sich erneut von Beginn an zu empfehlen.

Britschgi für Rodriguez?

Sascha Britschgi könnte schon bald sein Startelfdebüt feiern und Rodriguez ersetzen. Bild: keystone

Auch in der Abwehr könnte Yakin rotieren: Sascha Britschgi, der beim 3:0 gegen Nordmazedonien sein Debüt in der A-Nati gegeben hatte, könnte für Ricardo Rodriguez in die Startelf rücken. Bei Parma Calcio in der italienischen Serie-A kommt das junge Talent zu regelmässigen Einsätzen. Er wäre der logische Nachfolger auf dieser Position für den bereits 34-jährigen Rodriguez.