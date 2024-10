Cro bringt nach einjähriger Pause neuen Song heraus und geht auf Tour

Cro (bürgerlich Carlo Waibel), der vor mehr als zehn Jahren seinen Durchbruch hatte, trägt bei seinen Auftritten stets eine Maske. Ab November will der Rapper wieder auf Tour gehen und seinen Fans einen Querschnitt seines musikalischen Schaffens zeigen. In der Schweiz tritt er am 7. Dezember im Hallenstadion in Zürich auf. (sda/apa/dpa)

Trump würde Sonderermittler Smith bei Wahlsieg «in zwei Sekunden feuern»

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat für den Fall eines Wahlsiegs bei der US-Präsidentschaftswahl in knapp zwei Wochen die Entlassung des Sonderermittlers in Aussicht gestellt, der Vorwürfen gegen ihn nachgeht. In einem Interview wurde der Ex-Präsident vom konservativen Podcaster Hugh Hewitt gefragt, ob er sich selbst begnadigen oder Sonderermittler Jack Smith feuern würde. «Das ist so einfach», erwiderte Trump. «Ich würde ihn in zwei Sekunden feuern.»