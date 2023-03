Zeugen-Jehova-Schütze offenbar 35-jähriger Mann und Ex-Mitglied

Zeugen-Jehova-Schütze ist 35-jähriger Mann und Ex-Mitglied

Leichenwagen am Tatort. Bild: keystone

Der blutige Amoklauf in Hamburg mit mehreren Toten beschäftigt nicht nur Behörden und Betroffene. Auch die deutschen Medien haben sich aufgemacht, die Hintergründe der Tat aufzudecken. Und mehr Informationen über den Täter zu erfahren.

Wie der «Spiegel» berichtet, soll es sich beim Amokschützen aus Hamburg um einen 35-jährigen Mann aus Kempten (Allgäu) handeln. Die Polizei nennt ihn Philipp F. Der Mann soll nach eigenen Angaben in einem «streng evangelischen Haushalt» aufgewachsen, machte eine Banklehre und studierte im Anschluss dem Bericht zufolge Betriebswirtschaftslehre.

Wie der «Spiegel» mit Verweis auf die Homepage Philipp F.s weiter schreibt, biete er dort Beratungsdienstleistungen in den Bereichen «Controlling» und «Theologie» an – und das zu horrenden Preisen: F. verlange demnach eine «minimale tägliche Rate von 250'000 Euro plus 19 Prozent Mehrwehrsteuer». Als Begründung führe er an, dass er «mindestens 2,5 Millionen Euro» für seine Klienten generieren könne.

Bild: keystone

Auf seiner Webseite beschreibe sich der 35-Jährige als «multikulturell» und «bekennender Europäer». Nach bisherigen Informationen der Hamburger Polizei ist Philipp F. selbst unter den Todesopfern. Insgesamt gehen die Ermittlungsbehörden aktuell von acht Toten, darunter der Verdächtige, sowie weiteren Verletzten aus.

Der mutmassliche Todesschütze von Hamburg ist den Behörden nach Informationen aus Sicherheitskreisen nicht als Extremist bekannt gewesen. Dass sein Name dennoch in den Datenbanken der Sicherheitsbehörden auftauchte, hat dem Vernehmen nach keinen kriminellen Hintergrund, sondern liegt an seiner Beantragung einer waffenrechtlichen Erlaubnis. Dafür ist immer auch eine Abfrage der Zuverlässigkeit nötig, bei der Bezüge zu Straftaten und Extremismus geprüft werden. (aeg/tonline)