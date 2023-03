Blutbad bei den Zeugen Jehovas – «Täter floh ins Obergeschoss und tötete sich selbst»

Mehr «International»

Was ist passiert?

Während einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in einem Kirchenraum in Hamburg sind am Donnerstagabend mehrere Menschen erschossen oder durch teilweise schwer verletzt worden.

Am Freitag um 12 Uhr fand eine Pressekonferenz statt. Der Innensenator Hamburgs, Andy Grote, bestätigte 7 Todesopfer – darunter ein ungeborenes Kind von sieben Monaten. Der Täter konnte durch Einsatzkräfte davor gestoppt werden, noch mehr Menschen zu töten, da die Polizei aufgrund eines anderen Einsatzes in der Nähe schnell vor Ort war sein konnte.

Der Täter habe sich nach dem Eintreffen der Sicherheitskräfte selbst erschossen, so Grote. Insgesamt gibt es also acht Todesopfer.

Vier Menschen wurden lebensbedrohlich verletzt.

Lass dir helfen!

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.



– Die Dargebotene Hand: Tel 143,

– Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147,

– Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.Tel 143, www.143.ch Tel 147, www.147.ch

Sicherheitskräfte vor dem Gebäude der Zeugen Jehovas. Bild: keystone

Wer ist der Täter?

Der Täter wird von der Polizei Philipp F. genannt. Als Sportschütze besass er registrierte Waffen.

F. war ein ehemaliges Zeugen-Jehovas-Mitglied, wie die Staatsanwaltschaft an der Pressekonferenz Medienberichte bestätigte.

Was steckt hinter der Tat?

Die Hintergründe der Schüsse im Stadtteil Alsterdorf waren nach Angaben der Ermittler zunächst unklar. Bei der Pressekonferenz wird von einem anonymen Schreiben berichtete, das die Behörden kürzlich erreichte. Darin hiess es, dass F. einen grossen Hass gegen die Zeugen Jehovas und auf seinen früheren Arbeitgeber hege. Zudem sei er psychisch auffällig. In der Folge wurde F. von Beamten unangekündigt kontrolliert, wobei sich F. kooperativ zeigte. Bei dieser Kontrolle habe man keine Auffälligkeiten feststellen können, weshalb keine weiteren Möglichkeiten für rechtliche Massnahmen mehr möglich waren.

Die Polizei richtete ein Hinweisportal ein. Auf der Webseite https://hh.hinweisportal.de/ könnten «Fotos und Videos zur Tat oder relevanten Ereignissen in diesem Zusammenhang hochgeladen werden», teilte die Polizei Hamburg auf Twitter mit.

Das sagen Augenzeugen

Eine Nachbarin berichtete von mehreren Schüssen bei der Veranstaltung der Zeugen Jehovas. «Es waren ungefähr vier Schussperioden. In diesen Perioden fielen immer mehrere Schüsse, etwa im Abstand von 20 Sekunden bis einer Minute», berichtete Studentin Lara Bauch am späten Donnerstagabend.

Das Gelände wurde grossräumig abgesperrt. Bild: keystone

«Ich habe dann weiter aus dem Fenster geschaut und bei den Zeugen Jehovas eine Person ganz hektisch vom Erdgeschoss ins erste Geschoss laufen sehen.» Später seien Menschen von Polizisten an Händen und Füssen auf die Strasse getragen worden. Vier Stunden nach den tödlichen Schüssen betrat schliesslich die Spurensicherung in der Nacht den Tatort.

Video: twitter/Hartman0049

Was fand in der Kirche statt?

Während der Täter durch ein Fenster in das Gebäude eindrang, fand eine Veranstaltung der Kirchengemeinde statt – mit rund 50 Personen. Bevor der Mann in das Gebäude eindrang, hat er mehrfach auf ein Auto auf dem Parkplatz geschossen, in dem eine Person sass, so der Polizeisprecher bei der Pressekonferenz am Freitag.

Bei den wöchentlichen Zusammenkünften befassen sich die Zeugen Jehovas ihrer Internetseite zufolge mit der Bibel und damit, wie ihre Lehre im Leben berücksichtigt werden kann.

Bild: keystone

Zu den Zeugen Jehovas: So ticken die Zeugen Jehovas von Salome Woerlen

(yam/sda/dpa)