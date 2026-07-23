Tanker «MT Asana» gekapert: Somalische Piraten halten 8 deutsche Seeleute fest

Vorige Woche haben Piraten die «MT Asana» im Golf von Aden gekapert. Nun gibt es offenbar Kontakt zu den Entführern.

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Ein vergangene Woche im Golf von Aden entführtes Handelsschiff mit acht Deutschen an Bord wird von somalischen Piraten festgehalten. Dies berichteten zwei Einwohner der halbautonomen somalischen Region Puntland am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Der Tanker «MT Asana» ist mit 20 Besatzungsmitgliedern an Bord von somalischen Piraten gekapert worden. Bild: x

Bei dem Schiff handelt es sich um den unter der Flagge Tansanias fahrenden Tanker «MT Asana». An Bord seien 20 Besatzungsmitglieder, darunter acht Deutsche und zehn Philippiner, sagte einer der Männer, der sich als ehemaliger Pirat bezeichnete. Der andere berichtete, wie Piraten Lebensmittel zu dem gekaperten Schiff brachten.

Die britische Marinebehörde für Handelsschifffahrt (UKMTO) hatte vergangene Woche mitgeteilt, ein Schiff sei im Golf von Aden von Unbefugten geentert und in somalische Gewässer manövriert worden. Die Behörde stufte den Vorfall als Kaperung ein. Somalische Piraten hatten zwischen 2008 und 2018 die Gewässer vor der langen Küste des Landes am Horn von Afrika unsicher gemacht. Nach einer längeren Flaute nahm die Piraterie Ende 2023 wieder zu.

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