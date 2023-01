Claas Relotius gewann vor seiner Entlarvung mehrfach Journalismus-Preise. Bild: EPA EVENTPRESS

Lügen-Reporter Claas Relotius hat einen neuen Job

Claas Relotius sorgte mit erfundenen Reportagen für einen der grössten Medien-Skandale überhaupt. Nach seinem Aus beim deutschen Magazin «Spiegel» im Jahr 2018 hat Relotius nun eine neue Stelle angenommen.

Relotius hat bei der Werbeagentur Jung von Matt angeheuert, wie die «Bild» berichtet. Laut der Zeitung soll Relotius eine Stelle als Texter angenommen haben. Was für Aufgaben der ehemalige Spiegel-Reporter übernimmt und welche Kunden er betreut, ist nicht bekannt. Jung von Matt wollte die Einstellung von Relotius nicht kommentieren.

Die in 1991 in Hamburg gegründete Werbefirma ist eine der erfolgreichsten ihrer Branche im deutschsprachigen Raum und hat unterdessen auch Ableger in zahlreichen Ländern wie China, Polen oder Schweden. Auch in der Schweiz ist Jung von Matt tätig, unter anderem für Kunden wie Die Mobiliar, Coop, Migros oder Swisscom.

Relotius wurde zuerst als vermeintlich herausragender Reporter beim deutschen Magazin «Spiegel» bekannt, ehe sich 2018 aufgrund von Recherchen eines seiner Mitarbeitenden herausstellte, dass grosse Teile seiner Reportagen schlicht erfunden wurden. Relotius kündigte beim Spiegel zwei Tage vor Bekanntwerden des Skandals.

Der Fall sorgte für einen der grössten Medienskandale im deutschsprachigen Raum überhaupt. Relotius schrieb auch für Schweizer Publikationen wie die «Weltwoche», die «NZZ am Sonntag» oder das Magazin «Reportagen». (con)