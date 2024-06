Valeriia (9) ist seit fast einer Woche verschwunden – so sucht Deutschland nach ihr

Der Vater ist den Angaben zufolge nicht nach Deutschland gekommen, sondern nach wie vor in der Ukraine. Darum ist eine Spur, die die Polizei verfolgt, die Möglichkeit, dass Familienangehörige das Mädchen zurück in die Ukraine holen wollen. Dazu müssten sie entweder durch Polen oder Tschechien reisen. Die Polizei in Döbeln arbeitet entsprechend mit der Ukraine, Polen und Tschechien gemeinsam am Fall.

Jill Biden unterbricht Frankreich-Besuch für Prozess von Sohn Hunter

Die First Lady der USA, Jill Biden, hat überraschend den gemeinsamen Frankreich-Besuch mit Präsident Joe Biden unterbrochen, um aus familiären Gründen zurück in die Heimat zu fliegen. Jill Biden hatte ihren Mann am Donnerstag bei den D-Day-Feierlichkeiten in der Normandie begleitet, war am Abend jedoch kurzerhand aus Paris abgereist. Am Freitagvormittag (Ortszeit) erschien sie dann etwa 6500 Kilometer entfernt an einem Gericht in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware, wo sich der Präsidentensohn Hunter Biden derzeit in einem Prozess wegen Verstössen gegen das Waffenrecht verantworten muss. Am Samstag soll Jill Biden dann wieder in Paris sein und am Staatsbesuch ihres Mannes dort teilnehmen.