Mann greift Joggerin in Männedorf an und verletzt sie tödlich

Blick in den Alma-Park am Mittwochmorgen.

Mann greift Joggerin in Männedorf ZH an und verletzt sie tödlich

In Männedorf ZH hat am Dienstagabend ein nackter, herumschreiender Mann eine Joggerin in einem Park getötet. Trotz Reanimation sei die Frau vor Ort an ihren Verletzungen gestorben. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 19-jährigen Schweizer.

Um 20 Uhr hatten Passanten der Polizei gemeldet, dass im Alma Park direkt am Zürichsee ein nackter Mann herumschreie und Menschen tätlich angreife. Als die Polizeimitarbeitenden in dem Park ankamen, trafen sie auf eine schwer verletzte Frau und den gemeldeten Mann.

Die Joggerin sei trotz Reanimation vor Ort gestorben, teilte die Polizei mit. Die Identität der Frau ist noch nicht geklärt. Der 19-jährige Schweizer wurde verhaftet.

Zweite Person leicht verletzt

Er wird sich vor der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität verantworten müssen. Ob sich der mutmassliche Täter und die Joggerin kannten, ist noch unklar.

Wie es bei der Kantonspolizei auf Anfrage hiess, verletzte der mutmassliche Täter am Dienstagabend noch eine weitere Person. Diese habe leichte Verletzungen davongetragen.

Womit der Täter die Menschen im Park angriff, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zum Hintergrund des Mannes machte die Polizei keine Angaben, also etwa zu psychischen Erkrankungen. (sda)

