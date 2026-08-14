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IS-Terroristen mit Geld versorgt: 43-jährige Deutsche verurteilt

IS-Terroristen mit Geld versorgt: 43-jährige Deutsche verurteilt

Die Betreiberin der europaweit aktiven IS-nahen Gefangenenhilfsinitiative «Free Our Sisters» ist in Deutschland wegen Unterstützung der Terrorgruppe schuldig gesprochen worden.
14.08.2026, 15:3714.08.2026, 15:37

Das Oberlandesgericht Düsseldorf verurteilte die 43-jährige Düsseldorferin zu zwei Jahren und neun Monaten Haft. Die Deutsche Nadine D. habe sich um prominente inhaftierte Terroristen der Miliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland, Österreich und Frankreich gekümmert, ihnen Spendengeld und Zuspruch zukommen lassen, damit sie dem IS die Treue halten.

Sie habe eine verfestigte dschihadistische Einstellung, befürworte ein Kalifat und die Scharia in der Auslegung der Terrormiliz. Die inhaftierten Terroristen hätten sich teilweise öffentlich für den Zuspruch bedankt. Mit falschen Verwendungszwecken wie «Kinderkleidung» habe sie ihre Aktivitäten als humanitäres Engagement verschleiert. (sda/dpa)

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