Mutmasslicher Millionenbetrüger am Flughafen Frankfurt gefasst

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Der Mann wollte über Frankfurt in den Oman reisen; dabei wurde er von den Behörden gestellt. Bild: keystone

Am Frankfurter Flughafen in Deutschland ist ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter Millionenbetrüger aus Spanien festgenommen worden.

Der 47-Jährige solle einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser entscheide über die Auslieferung des Mannes in die Vereinigten Staaten, teilte die deutsche Bundespolizei mit. Dort drohe ihm bis zu 30 Jahre Haft.

Der Spanier soll in den Jahren von 2008 bis 2013 mit anderen Betrügern einen Schaden von rund 4,5 Millionen US-Dollar verursacht haben, indem er etwa Schadsoftware entwickelte und verkaufte. Am Mittwoch wollte er nach Angaben der Bundespolizei über Frankfurt in den Oman reisen, die Fahnder hätten dies verhindert. (sda/dpa)