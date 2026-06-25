sonnig35°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Mutmasslicher Millionenbetrüger am Flughafen Frankfurt gefasst

Mutmasslicher Millionenbetrüger am Flughafen Frankfurt gefasst

25.06.2026, 15:2525.06.2026, 15:25
14.02.2024, Hessen, Frankfurt/Main: Ein Airbus A321 neo der Lufthansa landet am Frankfurter Flughafen. Der Flughafenbetreiber Fraport AG feiert in diesem Jahr sein 100-j
Der Mann wollte über Frankfurt in den Oman reisen; dabei wurde er von den Behörden gestellt.Bild: keystone

Am Frankfurter Flughafen in Deutschland ist ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter Millionenbetrüger aus Spanien festgenommen worden.

Der 47-Jährige solle einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser entscheide über die Auslieferung des Mannes in die Vereinigten Staaten, teilte die deutsche Bundespolizei mit. Dort drohe ihm bis zu 30 Jahre Haft.

Der Spanier soll in den Jahren von 2008 bis 2013 mit anderen Betrügern einen Schaden von rund 4,5 Millionen US-Dollar verursacht haben, indem er etwa Schadsoftware entwickelte und verkaufte. Am Mittwoch wollte er nach Angaben der Bundespolizei über Frankfurt in den Oman reisen, die Fahnder hätten dies verhindert. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Verkehr durch Strasse von Hormus zeigt erste Normalisierung
Der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus zeigt Analysen zufolge erste Anzeichen von Normalisierung. 70 Durchfahrten zählte der Datenanbieter Kpler am Mittwoch nach Angaben eines Sprechers. Vor Ausbruch des Iran-Kriegs waren es täglich mehr als 100 gewesen.
Zur Story