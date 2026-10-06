Tobias Rausch wurde zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt. Bild: keystone

Tobias Rausch wird erster AfD-Landtagspräsident in Sachsen-Anhalt

Mit 48 Ja-Stimmen ist Tobias Rausch in Sachsen-Anhalt zum Landtagspräsidenten gewählt worden.

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Der neue Präsident des Landtages in Sachsen-Anhalt heisst Tobias Rausch. Der AfD-Politiker wurde mit 48 von 82 Stimmen gewählt. 29 stimmten gegen ihn.

Damit steigt der 35-Jährige ins höchste Amt von Sachsen-Anhalt auf. Es ist das erste Mal, dass ein AfD-Politiker Landtagspräsident wird. (vro)

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