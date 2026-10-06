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AfD-Politiker Tobias Rausch ist Landtagspräsident von Sachsen-Anhalt

Tobias Rausch, center left, and Ulrich Siegmund, center right, both of the Alternative for Germany (AfD) party, attend the constituent session of the new elected German federal state parliament of Sax ...
Tobias Rausch wurde zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt.Bild: keystone

Tobias Rausch wird erster AfD-Landtagspräsident in Sachsen-Anhalt

Mit 48 Ja-Stimmen ist Tobias Rausch in Sachsen-Anhalt zum Landtagspräsidenten gewählt worden.
06.10.2026, 12:4606.10.2026, 12:53

Der neue Präsident des Landtages in Sachsen-Anhalt heisst Tobias Rausch. Der AfD-Politiker wurde mit 48 von 82 Stimmen gewählt. 29 stimmten gegen ihn.

Damit steigt der 35-Jährige ins höchste Amt von Sachsen-Anhalt auf. Es ist das erste Mal, dass ein AfD-Politiker Landtagspräsident wird. (vro)

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