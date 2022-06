Der nach Tansania ausgewanderte Arzt Bodo Schiffmann hatte bei Telegram zunächst geschrieben, dass es bei Ballweg eine Hausdurchsuchung gebe und dazu aufgefordert, Unterstützer sollten zu Ballwegs Anwesen in Stuttgart kommen. Nach einer Intervention des «Querdenken»-Anwalts Ralf Ludwig zog Schiffmann den Aufruf jedoch zurück, wie T-Online am Mittwoch berichtete .

Wie es in der Mitteilung heisst, hätten «sich im Rahmen der am gestrigen Mittwoch durchgeführten Durchsuchung konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass sich der Tatverdächtige mit seinen Vermögenswerten in das Ausland begeben wollte».

Nach der Hausdurchsuchung bei «Querdenken»-Gründer Michael Ballweg in Stuttgart hat ein Haftrichter nun Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart am Donnerstag mit.

So viel Zeit, Geld und Code steckt in der Entwicklung eines Games

Biden will Abtreibungsrecht per Gesetz landesweit verankern

Banksy soll Ehrenprofessur bekommen – Zeremonie mit leerem Stuhl

Der mysteriöse britische Streetart-Künstler Banksy soll mit einer Ehrenprofessur ausgezeichnet werden. Das berichtete die BBC am Donnerstag unter Berufung auf die britische University for the Creative Arts (UCA), die mehrere Standorte in den englischen Grafschaften Kent und Surrey unterhält.