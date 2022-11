Google verpflichtete sich in der Vereinbarung mit den Generalstaatsanwälten auch, die Nutzerschaft besser über die Sammlung ihrer Ortungsdaten und Möglichkeiten, dies abzustellen, zu informieren. Ein Google-Sprecher sagte der «New York Times», bei der Untersuchung sei es um bereits vor Jahren geänderte Verfahren gegangen. (sda/dpa)

Googles Information über die Daten-Sammlung sei irreführend gewesen, so der Vorwurf.

In den Untersuchungen kamen Generalstaatsanwälte von 40 Bundesstaaten zu dem Schluss, dass Google weiter Ortungsdaten von Nutzern sammelte nachdem diese sich dagegen entschieden hatten. Die 391.5 Millionen Dollar werden zwischen den Bundesstaaten aufgeteilt, wie aus einer Mitteilung der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James von Montag hervorgeht.

Nutzer nicht richtig informiert: Google zahlt 392 Millionen Dollar an US-Bundesstaaten

Die Türkei schiebt die Schuld für den Istanbuler Anschlag militanten Kurden zu – und dem Westen. Die Polizei hat eine Tatverdächtige festgenommen. Die Erklärung Ankaras wirkt nicht völlig schlüssig.

Ahlam Albashir heisst die Frau, die nach dem Anschlag von Istanbul viele Rätsel aufgibt. Die türkische Anti-Terror-Polizei nahm Albashir in der Nacht zum Montag in einem Vorort der Metropole fest: Sie soll die Bombe gelegt haben, die am Sonntag auf dem Istiklal-Boulevard im Stadtzentrum mindestens sechs Menschen tötete, darunter ein neunjähriges Kind.