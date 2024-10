Bericht: Trump-Kampagne Opfer von chinesischem Hacker-Angriff

Gemäss einem Bericht der «Washington Post» haben chinesische Hacker Telefongespräche von US-Politikern abgehört. Zu den Bespitzelten soll auch ein Berater Donald Trumps gehören.

Wie es im Bericht weiter heisst, sind die Hacker vermutlich mit der chinesischen Regierung verbunden. Sie sollen sich illegal Zugang zur Kommunikationsinfrastruktur kommerzieller Telekommunikationsanbieter in den USA verschafft und verschlüsselte Audiodaten von Telefonaten abgefangen haben.