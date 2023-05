Donald Trump irritiert mit wirrem Social-Media-Auftritt

Auch in Trumps Instagram-Story war am Wochenende ein ungewöhnliches, gar irres, Wahlvideo zu finden. Darin ist Trump nicht etwa ein Superheld oder Rockstar, sondern ein Schlagzeuger.

In einem seiner neuesten Videos zeigt er sich zusammen mit einem anderen Mann, mutmasslich beim Frühstück in einem Hotel. Trump unterschreibt auf dem Arm des Mannes. Der filmt sich, wie er im Anschluss in ein Tattoo-Studio geht und sich Trumps Schriftzeichen auf seiner Haut verewigen lässt.

Einige Ausreisser aus der Blockbuster-Reihe gibt es auch, wie beispielsweise ein Video, in dem Trump einfach nur ruft: «Where is Hunter?» Zum Verständnis: Hunter ist der Sohn des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden. Donald Trump hegt seit Jahren die unterschiedlichsten Vorwürfe gegen den Präsidenten-Sohn.

Immer mit dem Hintergedanken: «Make America Great Again» (for us). Und natürlich: wählt mich.

Und dann gibt es noch allerhand Videos mit Blockbuster-Charakter. Film-Material, das Trump mit zahlreichen Bodyguards zeigt, dutzende Anhänger:innen, mit grossen MAGA-Flaggen am Strassenrand, unterlegt mit Film-Musik und einem Trump, der aus dem Off zu seinen Fans spricht.

Heftige Kritik an Besuch von Israels Polizeiminister auf Tempelberg

Ein erneuter Besuch des israelischen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir auf dem Tempelberg in Jerusalem hat am Sonntag heftige Kritik ausgelöst. Ben-Gvir sagte bei dem Besuch auf der Anlage, die Muslime als Al-Haram al-Scharif verehren: «Ich freue mich, den Tempelberg in Jerusalem zu besuchen, den wichtigsten Ort für das jüdische Volk.» Er lobte die Arbeit der Polizei, die zeige, «wer in Jerusalem der Hausherr ist».