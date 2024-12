Attackiert nun auch Panama: Donald Trump. Bild: keystone

Trump droht Panama wegen Gebühren für Kanaldurchfahrt

Die nach seiner Meinung hohen Gebühren für die Durchfahrt durch den Panama-Kanal machen Donald Trump wütend. Jetzt drohte er dem Staat mit einer Rücknahme.

Thomas Wanhoff / t-online

In einem Beitrag auf seiner Plattform «Truth Social» hat der frühere US-Präsident Donald Trump heftige Kritik an der Verwaltung des Panamakanals geübt und gedroht, ihn zurückzufordern. Der Kanal ist seit mehr als 110 Jahren ein essenzieller Handelsweg und hat auch strategische Bedeutung für USA. «Der Panamakanal wurde unter riesigen Opfern und Kosten von den USA gebaut. Die aktuellen Gebühren und Praktiken sind ein absoluter 'Abzocke' unseres Landes», schrieb Trump.

Besonders beanstandete er die hohen Durchfahrtsgebühren, die von der US-Marine und amerikanischen Unternehmen gezahlt werden müssten, obwohl der Kanal ursprünglich ein Zeichen der Kooperation zwischen den USA und Panama sein sollte.

Der Panamakanal wurde 1977 nach einem Abkommen zwischen den damaligen Präsidenten Jimmy Carter und Omar Torrijos an Panama übergeben, blieb aber bis 1999 unter US-Kontrolle. Jetzt stellt Trump den Vertrag infrage. Rechtlich ist das schwierig, denn in dem Abkommen heisst es, dass die USA nur das Recht zur Verteidigung des Kanals haben. Andere Ansprüche, wie die Erhebung von Gebühren für die Durchfahrt, wurden an Panama abgetreten.

«Belastung» soll «sofort beendet werden»

Trump forderte, die «ungerechtfertigte Belastung» für die Vereinigten Staaten müsse sofort beendet werden. Er deutete an, dass die Rückgabe des Kanals an die USA notwendig werden könnte, sollte Panama sich nicht an moralische und rechtliche Prinzipien halten.

Die Idee eines Kanals durch die Landenge von Panama reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück, als die spanische Kolonialmacht über eine Verbindung zwischen den beiden Ozeanen nachdachten. Im 19. Jahrhundert wurde der Bau von Frankreich begonnen, unter der Leitung des Ingenieurs Ferdinand de Lesseps, der auch den Suezkanal gebaut hatte. Dieses Projekt scheiterte jedoch 1889, weil viele Bauarbeiter an tropischen Krankheiten wie Malaria und Gelbfieber litten. Ausserdem gab es technische und finanzielle Schwierigkeiten.

1904 übernahmen die Vereinigten Staaten das Projekt, nachdem sie Panama beim Unabhängigkeitskrieg gegen Kolumbien unterstützt hatten. Unter der Führung von Präsident Theodore Roosevelt begann der Bau, der 1914 abgeschlossen wurde. Der Kanal ist strategisch und wirtschaftlich wichtig und weil er die Seeroute zwischen den beiden Ozeanen erheblich verkürzt. Zuvor mussten Schiffe lange Wege um das Kap Hoorn im Süden Chiles fahren. Der Kanal blieb bis 1999 unter US-amerikanischer Kontrolle.

