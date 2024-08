So sehen die Cover der beiden Bücher aus. Bild: shutterstock/melaniatrump.com/https://45books.com/products/save-america

Donald und Melania Trump kündigen je ein Buch an – der Kontrast könnte nicht grösser sein

Fast zeitgleich kündigen der ehemalige US-Präsident Donald Trump und seine Gattin Melania ein eigenes Buch an. Während dasjenige der ehemaligen First Lady relativ bescheiden wirkt, fährt ihr Gatte schweres Geschütz auf.

Aufgepasst: Nächste Woche erscheint ein nach eigenen Angaben «FANTASTISCHES» neues Buch von Donald Trump. Es heisst: «Save America» («Rettet Amerika»). Dies kündigte Trump in der Nacht auf Dienstag über seinen X-Account an.

Das Titelbild – wie könnte es auch anders sein – zeigt ihn mit erhobener Faust und blutigem Ohr nach dem Attentatsversuch an einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania am 14. Juli 2024.

Der Buchumschlag mit diesem ikonischen Bild. Bild: https://45books.com/products/save-america

Auf den Inhalt geht er in seinem X-Beitrag nicht ein, betont aber, dass er jedes Foto von seiner Zeit im Weissen Haus bis zu seiner aktuellen dritten Kampagne als Präsidentschaftskandidat handverlesen habe.

«Ein MUST HAVE zur US-Geschichte, besonders für America-First-Patrioten.» Donald Trump über sein Buch

Folgt man dem Link im Tweet, gelangt man auf die Verlagsseite, wo es heisst:

«Bestelle das neue Buch von Präsident Trump vor.»

Trump war von 2016 bis 2020 Präsident der USA. Aus dieser Zeit soll man mit dem Buch einen unvergleichlichen Einblick erhalten. Auch die Visionen für seine nächste Amtszeit (sollte sie denn zustande kommen) werden dargelegt.

Das Buch soll einem wohl eine weitere Amtszeit von Donald Trump schmackhaft machen:

«Aufwendig illustriert und wunderschön gestaltet, zeigt ‹SAVE AMERICA› die wichtigsten Themen und Errungenschaften von Präsident Trump, darunter rekordverdächtige Wirtschaftsverhandlungen, Steuersenkungen, internationale Diplomatie und Grenzsicherheit.»

Hinter der Publikation des Buches steckt der Verlag Winning Team Publishing. Das gemäss eigenen Angaben «führende konservative Verlagshaus des Landes» wurde 2021 von Trumps Sohn Donald Trump Jr. mitbegründet. Es habe es sich zum Ziel gesetzt, Autorinnen und Autoren zu fördern, welche die «schweigende Mehrheit», die «America-First-Patrioten» und «freiheitsliebenden Leser und Leserinnen» repräsentieren, heisst es auf der Webseite.

Wer in die Errungenschaften und Visionen des ehemaligen Präsidenten eintauchen möchte, muss tief ins Portemonnaie greifen: Saftige 99 Dollar kostet der Spass. Wer noch mehr Dollar rumliegen hat, kann sich für 499 Dollar eine signierte Ausgabe leisten. Das Buch erscheint am 3. September.

Melanias Memoiren

Nur einen Tag vor Donald Trump kündigte auch seine Frau Melania ein neues Buch an. Grösser könnte der Kontrast nicht sein.

Während Donald mit seinem Titelbild grosses Geschütz auffährt, verzichtet seine Frau auf jeglichen visuellen Reiz. Das ehemalige Model setzt auf ein komplett schwarzes Cover, welches lediglich vom weissen Schriftzug «Melania» überzogen wird.

«Unsere Leben werden von unseren Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolgen geprägt», schreibt Melania auf X. In ihren neuen Memoiren «Melania» lasse sie uns zum ersten Mal an ihrer Reise teilhaben.

Auch Donald Trump teilt die angekündigten Memoiren seiner Frau auf seinem X-Kanal. Dazu schreibt er:

«Wenn Sie unsere ehemalige First Lady genauso lieben wie ich und bereit für die Wahrheit sind, kaufen Sie jetzt ihr neues Buch!»

Etwas eloquenter wird das Buch auf ihrer Webseite angepriesen:

«‹Melania› ist die kraftvolle und inspirierende Geschichte einer Frau, die persönliche Exzellenz definiert, Widrigkeiten überwunden und ihren eigenen Weg eingeschlagen hat. Die ehemalige First Lady lädt die Leser in ihre Welt ein und bietet ein intimes Porträt einer Frau, die ein aussergewöhnliches Leben geführt hat.»

Mit 40 Dollar fällt Melanias Lektüre deutlich günstiger aus als diejenige ihres Gatten. Auch für eine signierte Version bezahlt man ein Vielfaches weniger: Mit 75 Dollar ist ihre Signatur bloss 35 Dollar wert.

Wer mehr Geld in die Hand nehmen möchte, kann dies dennoch tun. Die Collector's Edition erstrahlt ganz in Weiss, ist ebenfalls signiert, enthält aber noch Bonus-Fotos sowie ein «digitales Sammlerstück» (was das genau ist, wird nicht näher ausgeführt).

Auf ihr Buch muss man sich noch bis zum 1. Oktober 2024 gedulden.