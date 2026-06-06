wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Neue Proteste gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn in Albanien

Neue Proteste gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn in Albanien

06.06.2026, 22:4806.06.2026, 22:48
Protesters take part in a rally in Tirana, Saturday, June 6, 2026, against the construction of a massive coastal development project linked to Jared Kushner and Ivanka Trump at Narta lagoon area, west ...
Auch in Tirana wurde erneut rege gegen Kushners Projekt protestiert.Bild: keystone

In einem Naturschutzgebiet an der albanischen Küste haben am Samstag erneut hunderte Menschen gegen Pläne für ein Luxus-Ferienresort protestiert. Das Projekt wird mit dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump in Verbindung gebracht.

Umweltschützer aus dem ganzen Land und Anrainer folgten einem Aufruf von Umweltschutzorganisationen und versammelten sich in der Lagune Vjosa-Narta rund 150 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Tirana, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

«Dieses ganze Meeresgebiet ist Schutzgebiet. Es zu zerstören wäre verheerend für die Artenvielfalt», sagte die Finanzangestellte Emiljona Puja. Die Demonstrierenden versammelten sich an einem Strand, einige schwenkten die rote albanische Flagge, andere trugen aufblasbare Flamingos, das Symbol der Protestbewegung, und riefen «Streicht das Projekt».

Die Proteste gegen das Projekt, das mit Trumps Tochter Ivanka und ihrem Ehemann Jared Kushner in Verbindung steht und dessen Kosten auf rund vier Milliarden Euro geschätzt werden, nahmen zuletzt zu.

Jeden Abend Proteste

Seit rund einer Woche versammelten sich in Tirana jeden Abend tausende Menschen, um gegen die aus ihrer Sicht geplante Zerstörung ganzer Gebiete des Vjosa-Narta-Naturschutzgebiets und die Entwicklung eines Luxus-Ferienorts zu protestieren. Dem Plan zufolge ist die Umwandlung der unbewohnten Insel Sazan – einst eine geheime kommunistische Militärbasis – in einen glanzvollen Ferienort vorgesehen.

Die Lagune an der südlichen Adriaküste ist ein bedeutendes Rastgebiet für Zugvögel und Flamingos. «Dieses Gebiet ist einer der wichtigsten Orte für Artenvielfalt im Mittelmeerraum», sagte Denisa Kasa von der Albanischen Vereinigung zum Schutz der Umwelt (PPNEA).

Ministerpräsident Rama beruhigt

Albaniens Ministerpräsident Edi Rama hatte die Proteste am Freitag heruntergespielt und erklärt, es gebe «keinen Grund zur Besorgnis». Das Projekt sei noch nicht genehmigt. Zudem seien «die besten Experten» der Welt in die Planungen eingebunden. Es gehe darum, «etwas Einzigartiges zu schaffen».

Die albanische Regierung versucht seit langer Zeit, ihre Wirtschaft durch den Tourismus anzukurbeln. Die Familie von Trump hat weltweit vielfach in Luxusprojekte investiert. Kritiker werfen Kushner und seiner Frau vor, die Präsidentschaft von Donald Trump für eigene Geschäfte zu nutzen. (sda/apa/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Recherche: So verliefen die letzten Monate des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein
Am 10. August 2019 wurde Jeffrey Epstein tot in seiner Zelle in New York gefunden. Eine grosse Recherche von CNN zeichnet nun die letzten neun Monate des gefallenen Financiers nach. Es ist eine Geschichte von Bestechung, Vertuschung und Verdrängung – und schliesslich das Ende eines der grössten Justizskandale der Neuzeit.
Am 28. November 2018 publizierte der «Miami Herald» eine dreiteilige Geschichte über einen Multimillionär, dem Dutzende, wenn nicht Hunderte Fälle von sexuellem Missbrauch vorgeworfen wurden. Der allerdings juristisch, trotz erdrückender Beweislast, mit einem blauen Auge davonkam. Und der nachher genau dort weitermachte wie bisher.
Zur Story