trüb und nass12°
DE | FR
burger
International
Drogen

US-Militär: 207 Tote seit Angriffen auf Schmuggler-Boote

US-Militär: 207 Tote seit Angriffen auf Schmuggler-Boote

04.06.2026, 23:0204.06.2026, 23:02
Ein Video des Angriffs auf ein venezolanisches Boot, welches mutmasslich Drogen anbord hatte; 24.10.2025 (cpf)
Seit Herbst greifen US-Streitkräfte sogenannte Droogen-Boote an.Bild: sc/x.com

Bei den wiederholten US-amerikanischen Angriffen auf mutmassliche Drogenschmuggler-Boote in der Karibik und im Pazifik sind nach US-Militärangaben seit Herbst insgesamt 207 Menschen gestorben. Das zuständige US-Regionalkommando Southcom teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass es mit Stand Donnerstag 63 Attacken gegeben habe, bei denen 64 Boote zerstört worden seien.

Zu den 207 Toten hiess es: 190 mutmassliche Drogenschmuggler seien während der Schläge gestorben. Zudem habe man bei anschliessenden Suchaktionen zwei Leichen aus dem Wasser geborgen und die Suche nach 15 weiteren mutmasslichen Schmugglern nach gewisser Zeit eingestellt.

Das Vorgehen der USA ist umstritten: Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind.

Auf Anweisung der Regierung von US-Präsident Donald Trump greift das US-Militär seit Herbst 2025 immer wieder Boote in der Karibik und im Ostpazifik an, um internationalen Drogenschmuggel zu unterbinden. Die USA haben ein grosses Drogenproblem. Trump führt das auch auf Drogenschmuggel aus dem Ausland zurück. Die US-Regierung spricht von Drogenterrorismus. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Selenskyj schreibt offenen Brief an Putin und warnt ihn vor russischem Kollaps
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Donnerstagabend einen offenen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin veröffentlicht.
Der Text, der auf der Seite des ukrainischen Präsidialbüros und auf Selenskyjs X-Account veröffentlicht wurde, thematisiert den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.
Zur Story