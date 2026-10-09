Die «Thor Hammer» ist bedeutend günstiger als ihre russischen Pendants. Bild: screenshot: x/Skyfall

Thors Hammer für die Ukraine – das kann die neue Drohne

Mit der «Thor Hammer» hat die Ukraine eine neue Mittelstrecken-Drohne im Arsenal. Was die Waffe leisten kann.

Tobias Schibilla / t-online

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Die ukrainische Rüstungsfirma Skyfall hat vor wenigen Tagen eine neue Angriffsdrohne vorgestellt. Die «Thor Hammer» soll je nach Version 350 oder 600 Kilometer weit fliegen und einen Gefechtskopf von 40 bis 50 Kilogramm tragen, pro Stück kostet sie nach Unternehmensangaben 25'000 bis 30'000 Dollar.

Mehrere ukrainische Medien, darunter «Militarnyi», berichten übereinstimmend über die neue Drohne – allerdings durchgehend auf Grundlage von Angaben des Herstellers, die sich unabhängig nicht überprüfen lassen. Das gilt auch für die Aussage, das System sei bereits an der Front im Einsatz.

Einsatz auf «mittlere Distanz»

Die Drohne besetzt eine Kategorie, die in der Branche «Middle Strike» heisst – Angriff auf mittlere Distanz. Darunter liegen FPV-Drohnen: kleine ferngesteuerte Fluggeräte mit Kamerabild, die einige Dutzend Kilometer reichen und Fahrzeuge oder Stellungen an der Kontaktlinie bekämpfen. Darüber liegen Langstreckendrohnen wie die ukrainische FP-1, die auf bis zu 1600 Kilometer ausgelegt ist und gegen Ziele im russischen Hinterland fliegt.

Meet Thor Hammer by @SkyFall — a combat-proven middle-strike #UAV with up to 600 km range. • Codified by @DefenceU • Catapult/booster launch • #AI & #ComputerVision target alignment • Global remote control • Target: 5,000 units/mo by year-end https://t.co/ve0GfrIinL — SkyFall (@SkyfallUA) October 1, 2026

Mit 350 bis 600 Kilometern zielt die «Thor Hammer» auf den Raum dazwischen: Nachschubdepots, Gefechtsstände, Flugplätze, Flugabwehrstellungen. Eine Gleichsetzung mit russischen Geran-Drohnen, die 1000 bis 2500 Kilometer zurücklegen, trägt deshalb nicht. Dass dieser mittlere Bereich militärisch lohnt, legt eine Auswertung der Analysegruppe Tochnyi nahe: Zwischen Juni 2025 und März 2026 registrierte sie bestätigte Treffer auf 237 Ziele mit Bezug zur Luftverteidigung sowie auf 196 Radar- und Störsysteme.

Start per Katapult

Das Fluggerät ist mit 3,5 Metern Spannweite und 3 Metern Länge kompakt genug für mobile Startgeräte. Abgeschossen wird es per Katapult oder mit einem Raketenbooster – beides funktioniert von festen Positionen wie von Lastwagen aus. Die Besatzung kann die Stellung nach dem Start also wechseln, bevor der Gegner sie erfasst. Der Aufbau dauert dem Hersteller zufolge rund 18 Minuten. Als Gefechtsköpfe nennt Skyfall Splitterladungen und Splitter-Sprengladungen.

Im Flug folgt die Drohne selbstständig einer vorprogrammierten Route, erreicht bis zu 180 Kilometer pro Stunde und eine Gipfelhöhe von 4000 Metern. Eine Tages- oder Wärmebildkamera überträgt dabei ein Videobild in Echtzeit. Kurz vor dem Ziel meldet sich das System beim Operator, der über den Angriff entscheidet. Erst nach dessen Bestätigung übernimmt die Software: Algorithmen der künstlichen Intelligenz und der Bilderkennung korrigieren den Endanflug.

Die Entscheidung über den Waffeneinsatz bleibt damit formal beim Menschen – ein Punkt, der in der völkerrechtlichen Debatte über autonome Waffensysteme im Zentrum steht. Die Grenze ist dabei schmal: Zielerkennung und -verfolgung laufen maschinell, der Mensch gibt einen Rahmen frei, nicht jeden Steuerbefehl.

Preis als Hauptargument für den Einsatz

«Thor Hammer» hat allerdings einen grossen Vorteil gegenüber den russischen Pendants: Ihre Produktionskosten zwischen 22'000 und 27'000 Euro liegen deutlich unter den Kosten einer russischen Geran-2, die ukrainische Schätzungen bei etwa 62'000 Dollar ansetzen.

An einer Variante mit mehr als 1000 Kilometern Reichweite arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits. Sollte sie kommen, verschöbe sich die «Thor Hammer» aus der mittleren Kategorie in den Bereich der Tiefschläge. Ob das Gerät hält, was der Hersteller verspricht, wird sich erst zeigen, wenn unabhängige Belege über Einsätze vorliegen.