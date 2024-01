Prinzessin Kate im Spital – Palast teilt überraschende Nachricht

Für ihre Kinder möchte Kate in der nächsten Zeit so viel Normalität wie möglich wahren. Auf Wunsch der Prinzessin sollen die medizinischen Details geheim bleiben . In der Stellungnahme bittet sie die Öffentlichkeit um Verständnis.

Der offiziellen Meldung zufolge, die über den Instagram-Kanal des Prinzen und der Fürstin von Wales geteilt wurde, wurde Kate am 16. Januar in die Klinik eingeliefert. Dabei handelte es sich aber nicht etwa um einen Notfall, was viele Anhänger:innen der Royals erst einmal beruhigen dürfte. Die Rede ist vielmehr von einer «geplanten Unterleibsoperation».

Trump erscheint zu Start von zweitem Verleumdungsprozess im Gericht

Einen Tag nach seinem Sieg bei der republikanischen Vorwahl im US-Bundesstaat Iowa ist Ex-Präsident Donald Trump zum Auftakt eines zweiten Verleumdungsprozesses der US-Autorin E. Jean Carroll gegen ihn in New York erschienen. Der Prozess begann am Dienstag (Ortszeit) an einem Gericht in Manhattan mit der Auswahl einer neunköpfigen Geschworenen-Jury. Auch Carroll kam persönlich und blieb – im Gegensatz zu Trump, der das Gebäude in der Mittagspause wieder verliess – auch über die Auftaktplädoyers beider Seiten am Nachmittag bis zum Ende des Gerichtstermins. Sowohl Carrol als auch Trump äusserten sich zum Auftakt nur über ihre Anwälte.