Parlamentsbericht über Johnson-Lügen: Sunak weicht Fragen aus

Für den Bericht kam ein mehrheitlich konservativ besetzter Parlamentsausschuss zu dem Schluss, dass der damalige Premier Johnson das Unterhaus in der «Partygate»-Affäre über verbotene Feiern während der Corona-Pandemie wiederholt belog. Der empfohlenen 90-tägigen Suspendierung aus dem Parlament kam der konservative Politiker zuvor, indem er sein Mandat niederlegte. Eine Abstimmung könnte ein Stimmungsbarometer sein, wie viel Unterstützung Johnson in den Reihen der Tory-Fraktion noch geniesst. (saw/sda/dpa)

Das sagte der Parteichef der Konservativen wenige Stunden vor der Debatte am Montag. «Es ist wichtig, dass sich die Regierung nicht einmischt, denn es ist eine Sache des Parlaments und der Abgeordneten als Einzelpersonen, nicht als Mitglieder der Regierung.» Die Zeitung «Times» berichtete, Sunak werde der Abstimmung fernbleiben und damit eine Festlegung vermeiden. Die Opposition warf ihm daraufhin Führungsschwäche vor.

Der britische Premierminister Rishi Sunak will sich nicht festlegen, ob er einem Bericht über Lügen von Ex-Regierungschef Boris Johnson im Parlament zustimmen wird. Er wolle das Votum nicht beeinflussen.

Die russischen Truppen kämpfen in der Ukraine mit allen Mitteln. Kurz bevor ein speziell präparierter Panzer sein Ziel erreicht, fliegt das Gefährt in die Luft.

Was sich gestern in der Oblast Donezk im Osten der Ukraine ereignet hat, bezeichnen Militärblogger bereits als den «grössten Knall» dieses Krieges. Ob es wirklich die grösste war, darf bezweifelt werden, dennoch hatte die Detonation eines russischen Panzers, der in der Nähe von Marinka von einer ukrainischen Panzerabwehrrakete getroffen wurde, enorme Ausmasse. Von einer «gewaltigen Explosion» sprechen Experten.