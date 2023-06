Vernichtendes Ergebnis für Johnson bei Untersuchung zu Partygate

Johnson reagierte verärgert auf den Bericht und stritt ab, unaufrichtig gewesen zu sein. In einer länglichen Mitteilung warf er dem Parlamentsausschuss Voreingenommenheit vor und behauptete, das Ergebnis der Untersuchung sei politisch motiviert, um ihn loszuwerden. Die Feststellung, er habe das Unterhaus absichtlich in die Irre geführt, sei «Müll», schrieb er und fügte hinzu: «Das ist eine Lüge. Um zu diesem irrsinnigen Schluss zu kommen, muss der Ausschuss eine Reihe von Dingen sagen, die offensichtlich absurd sind oder den Tatsachen widersprechen.». (saw/sda/dpa)

Dem am Donnerstag veröffentlichten Untersuchungsbericht zufolge wollte der Ausschuss den früheren britischen konservativen Premierminister dafür und für weitere Vergehen 90 Tage lang aus dem Unterhaus verbannen. Johnson hätte sich wohl erneut in seinem Wahlbezirk den Wählern stellen müssen.

Zur Verbesserung der stark angespannten Beziehungen zu Peking reist US-Aussenminister Antony Blinken Ende der Woche nach China.

Das Aussenministerium in Washington kündigte am Mittwoch offiziell an, Blinken werde am Freitag nach Peking aufbrechen und dort am Sonntag und Montag politische Gespräche führen. Blinken holt damit eine länger geplante Reise nach, die er Anfang Februar wegen Spionagevorwürfen gegen China in letzter Minute abgesagt hatte.